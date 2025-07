Un faux gendarme condamné pour usurpation et extorsion

Le 7 juillet 2025, M. Badiane, agent de sécurité, a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour usurpation de fonction, extorsion de fonds et faux et usage de faux. Il a été arrêté en possession de menottes, de cagoules, d’une arme factice et d’une fausse carte professionnelle de gendarme.





Les faits remontent au 23 mai 2025, vers 20 heures, dans le quartier des rails de Yarakh. O. Diallo, un commerçant, a été abordé par un individu se présentant comme policier, qui l’a fouillé et délesté d’un téléphone Samsung et de 5 000 FCFA. Le lendemain, lors d’une manifestation publique au môle 4, à l’occasion de la signature d’un contrat entre les lutteurs Liss Ndiago et Ada Fass, O. Diallo a reconnu l’individu dans la foule et a alerté les forces de l’ordre.



Lors de son arrestation, une fouille a permis de saisir sur M. Badiane : une fausse carte professionnelle de gendarme à son nom, une paire de menottes, deux cagoules, quatre téléphones portables (Tecno, Samsung Android, Itel, Samsung simple), une arme factice, un ceinturon, 35 000 FCFA, trois cartes d’identité nigériennes (Ibrahim Samaila, Moussa Yacouba Harouna, Ass Ousmane Hachimou), une carte d’identité guinéenne (Adama Tely Bah) et un permis de conduire au nom d’Ibrahima Ba.



À la barre, M. Badiane a reconnu les faits, avouant avoir opéré dans plusieurs quartiers, notamment à Bel-Air, où il se faisait passer pour un membre des forces de l’ordre pour dépouiller ses victimes. L’enquête a révélé 25 plaintes similaires déposées contre lui à la police de Bel-Air. Malgré son engagement à ne plus récidiver, le procureur a qualifié le prévenu de « bandit notoire » et requis trois ans de prison ferme. La défense a plaidé la clémence, obtenant une condamnation à deux ans, dont six mois ferme.



























































