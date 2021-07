Un gigantesque incendie ravage l'Ouest des États-Unis

Le "Bootleg Fire", dans l'Oregon est de loin le plus impressionnant. Déjà plus grand que la ville de Los Angeles, dépassant les 1300 kilomètres carrés il ne cesse de grossir, attisé par des vents et une importante sècheresse. Il ravage le parc national de Fremont-Winema.



Même New York, à l'autre bout du pays, a été couverte mardi d'un voile gris au goût de fumée, causé par ces incendies, qui a obligé les services de protection de l'Etats de New York à émettre une alerte à la qualité de l'air, systématique dès lors que sont attendus des taux de concentration de particules fines supérieurs à 35 microgrammes par mètre cube.



Selon un spécialiste de ces services, il n'est pas rare que des fumées d'incendies venus de l'ouest atteignent la région new-yorkaise, mais elles restent généralement suffisamment haut dans l'atmosphère pour ne pas affecter la qualité de l'air. La fumée est cette fois plus basse que d'habitude, a-t-il indiqué.



Ce phénomène devrait cependant disparaître mercredi, avec l'arrivée attendue d'un front froid sur la région new-yorkaise, selon un porte-parole du service météorologique national américain, le National Weather Service.



Plusieurs gros incendies ravagent depuis quelques jours l'ouest des Etats-Unis, notamment en Californie, dans le Nevada et dans l'Oregon, où sévit le dangereux Bootleg Fire, alors même que la saison des feux ne fait que commencer : 80 gros incendies sévissent déjà à travers les Etats-Unis, où ils ont consumé plus de 4.700 km² de végétation.



Les pompiers s'inquiètent notamment de la progression du Tamarack Fire qui a subitement pris de l'ampleur au sud du lac Tahoe, à cheval entre la Californie et le Nevada. Les autorités ont ordonné aux habitants de plusieurs villages d'évacuer la zone et une portion du Pacific Crest Trail, un des sentiers de randonnée les plus prisés d'Amérique, a du être fermée.



"C'est un marathon, pas un sprint" a assuré Rob Allen, en charge de la gestion des feux de la zone. Quelque 2.250 pompiers se relayent nuit et jour pour tenter d'éteindre le brasier. "Nous serons là aussi longtemps qu'il faudra pour contenir ce monstre en toute sécurité", a-t-il promis.



L'ouest canadien déclare l'état d'urgence, des milliers d'habitants sommés d'évacuer

Au Canada, les pompiers doivent lutter contre 300 foyers d'incendies actifs. La province de l'ouest du Canada, la Colombie-Britannique a décrété l'état d'urgence mardi en raison de la progression des incendies qui devraient encore prendre de l'ampleur dans les jours à venir à cause de la chaleur et des vents.



"Nous avons atteint un point critique", a annoncé Mike Farnworth, le ministre de la Sécurité publique de Colombie-Britannique, lors d'un point presse. "Sur la base des conseils des responsables de la gestion des urgences et des incendies de forêt, et de la détérioration des conditions météorologiques, je déclare l'état d'urgence provincial", a-t-il ajouté.



Une décision qui permet d'envisager une évacuation massive des habitants de la région et qui fournit au gouvernement les moyens d'assurer l'hébergement pour les personnes évacuées, précise encore le ministre.



Plus de 5 700 personnes étaient visées mardi par un ordre d'évacuation dans la province, soit plus du double de la veille, et plus de 32 000 personnes sous le coup d'une alerte d'évacuation, sans obligation pour l'incendie.



"S'il vous plaît, préparez un plan d'évacuation pour votre famille", a demandé Cliff Chapman, le chef des opérations contre les incendies en Colombie-Britannique, qui a précisé que 3.000 km2 de terres étaient déjà parties en fumée. Selon lui, c'est déjà trois fois plus que la moyenne des dix dernières années.



La région compte près de 300 feux de forêts actifs et le temps chaud et sec va se prolonger avec davantage de vent dans les jours qui viennent, notamment dans l'intérieur et le sud-ouest de la province à la frontière avec les Etats-Unis.



Plus de 3.180 pompiers et personnels sont actuellement à pied d'œuvre dans la province.



Ces feux ravagent l'ouest canadien depuis plusieurs semaines maintenant après un épisode de chaleur très intense fin juin, conséquence du réchauffement climatique pour les experts.