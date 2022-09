Un grand tollé – Mimi Touré va la claquer ce dimanche

Selon un de nos confrères, l’ancienne Premier ministre et ancienne présidente du HCCT, Aminata Touré va organiser un point de presse ce dimanche.

Elle rencontrera donc les journalistes au restaurant Le Gondolier sis à Yoff-Virage ce dimanche 25 septembre à 15h 30.

Avec les nouveaux développements faisant suite à l’installation des nouveaux députés et le vote pour le président de l’Assemblée et le bureau de l’Assemblée nationale, cette dernière avait boudé. Puis, elle s’est exprimée dans la presse étrangère, les chaînes françaises surtout, pour se défouler sur Macky Sall et sa belle-famille.

En fait, la dame est en rupture de ban avec l’APR et l’Etat parce qu’elle se sent frustrée pour n’avoir pas été choisie par Macky afin d’occuper le perchoir de l’hémicycle.

Aussi, il est certain qu’elle va encore la claquer contre Macky, surtout que certains de ses partisans ont déjà annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024.

Mais, les Sénégalais la prendront-elle au sérieux ? Car, si elle critique le régime en place, nombre de nos compatriotes n’y croiront rien car elle est comptable de tout ce que Macky et son gouvernement ont fait ou non pas fait depuis le départ de Wade.

Elle parlera sûrement de son avenir politique et, sans surprise elle va s’opposer au régime, ce qui fera désordre car elle va vomir ce qu’elle avait avalé depuis 2012.

Dakarposte restera à l’écoute et, ce dimanche, nos lecteurs en auront pour leurs frais car nous leur feront nos commentaires.















