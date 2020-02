Un hommage au doyen Abdoulaye Diaw, début avril

Un hommage sera rendu au journaliste sportif, le doyen Abdoulaye Diaw (RFM). L’annonce a été faite, ce vendredi, à Dakar, par le Comité « Sargal », lors d’une conférence de presse. L’événement aura lieu le mercredi 1er et le jeudi 2 avril 2020 respectivement au stade Alassane Djigo de Pikine et au Théâtre National Daniel Sorano. Selon l’ancien Ministre, Serigne Mbacké Ndiaye, qui fait partie des membres du Comité, le doyen de la presse sportive mérite cet hommage de son vivant surtout qu’il a contribué au bon fonctionnement du sport sénégalais. Plusieurs autorités figurent parmi les parrains. Il s’agit entre autres du patron de Groupe Futurs Médias, Youssou Ndour, du président du CNOSS, Diagna Ndiaye et des deux Ballons d’Or sénégalais à savoir Sadio Mané et El Hadji Diouf.























igfm