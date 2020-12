Un homme retrouvé mort sous le pont de Mermoz: Des traces de sang sur les lieux

Un corps sans vie vient d’être découvert sous le pont de Mermoz. En effet, ce sont les passants qui ont fait la découverte macabre dans la matinée avant d’alerter la police et les pompiers.

contactés, les soldats du feu et les limiers se sont rendus sur les lieux. Après avoir procédé à l’enlèvement du corps, les pompiers ont mis du sable sur les traces de sang qui étaient visibles sur le pavé, sur une grosse pierre et quelques affaires qui sont encore sur les lieux.

L'identité du défunt, les causes de la mort sont, pour l'instant, inconnues. La police a ouvert une enquête pour faire toute la lumière.

