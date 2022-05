Un indicateur de la douane de Louga interrogé à la police pour …

Quelques semaines après l’incident malheureux qui avait coûté la vie à un fraudeur à Touba suite à une course poursuite l’ayant opposé à des douaniers, l’irréparable a failli encore se produire hier mardi. En effet, une autre course-poursuite a eu lieu. Cette fois-ci, elle a mis aux prises un indicateur de la douane de Louga à un jeune commerçant de Ocass détenteur d’un véhicule appelé « RIM ».



Seck est en effet généralement embusqué derrière le nouvel hôpital de Touba sur la route de Darou Moukhty pour alpaguer les véhicules interdits de circulation faute de documents légaux. Seulement hier, il conduisait dans Touba une voiture jadis mise en fourrière par la douane de Louga et qui appartenait à sa cible du jour. Celle-ci qui a reconnu son ancien véhicule n’a guère voulu rater l’occasion de récupérer son véhicule. En effet, elle n’a trouvé rien de mieux à faire que de profiter du manque de vigilance de l’indicateur Seck pour s’incruster dans la voiture et tenter de s’enfuir.



« Ce véhicule, je l’avais acheté à 1,5 million de francs cfa. L’argent m’a été remis en guise d’appui lorsque ma cantine avait complètement été consumée par le feu lors du dernier incendie qui avait ravagé une bonne partie du marché Ocass. Je l’avais ensuite prêtée à un ami qui a malheureusement rencontré les douaniers de Louga », confie le jeune commerçant à Dakaractu.



Ce faisant, Seck a sauté à bord d’une Toyota Avensis pour se lancer à sa poursuite. Trois dames ont failli être renversées en route et un choc sans dégâts majeur s’en suivra.



Dans le feu de l’action, un élément de la police religieuse locale ( Xudamul Xadim) sera le premier à être avisé. Il se se saisira automatiquement de l’affaire. Modou Diop Diaobé, en l’occurrence, se chargera d’arrêter les protagonistes pour ensuite remettre le dossier aux éléments du commissariat spécial de Touba. Au moment où ce récit est fait, l’indicateur, originaire de Ndiagne, est interrogé par les limiers qui ont aussi mis la main sur les deux véhicules. Affaire à suivre…











































dakaractu