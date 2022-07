Un morceau de glacier s'effondre en Italie : six morts et des disparus

Un énorme bloc s'est détaché dimanche du glacier de la Marmolada, dans les Dolomites.



Une avalanche de neige, de glace et de roches a touché une voie d'accès où se trouvaient plusieurs cordées. Certaines ont été emportées. Selon les médias italiens, des alpinistes étrangers faisaient partis de ces groupes.





Le glacier s'est effondré près du lieu-dit Punta Rocca, le long de l'itinéraire normalement emprunté pour atteindre son sommet.



Plusieurs hélicoptères ont été déployés pour participer aux opérations de secours et surveiller l'évolution de la situation. Cet effondrement est survenu au lendemain d'un record de température au sommet du glacier, dix degrés.





Des températures dignes de la mi-août

L'effondrement de la Marmolada "est la conséquence des conditions météorologiques actuelles, c'est-à-dire un épisode de chaleur précoce qui coïncide avec la problématique du réchauffement climatique", a expliqué à l'AFP le professeur Massimo Frezzotti, du département des sciences de l'université Rome 3.



"D'après ce que l'on peut voir sur les images, l'effondrement a été significatif. On voit qu'il y a une grande quantité d'eau parce que la fonte s'est accélérée dans les Alpes. Nous avons connu un hiver extrêmement aride, avec un déficit de précipitations de 40 à 50 %. Les conditions actuelles du glacier correspondent à la mi-août, pas à début juillet", selon le chercheur.



Le glacier de la Marmolada, surnommé "la reine des Dolomites", est le plus grand glacier de ce massif montagneux du nord de l'Italie faisant partie des Alpes. Situé dans le Trentin, il donne naissance à la rivière Avisio et surplombe le lac de Fedaia.