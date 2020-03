Un nouveau cas porte les malades à... 25

Au Sénégal, le bilan des cas confirmés de Covid-19 est passé à 27 à ce jour, dont 2 guéris. Le ministre de la Santé et de l’action sociale a informé hier qu’un nouveau cas a été confirmé. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ce lundi 16 mars 2020, un prélèvement est revenu positif de l’Institut Pasteur de Dakar, sur un nombre de 9 tests virologiques effectués. Il s’agit d’un ressortissant français âgé de 67 ans arrivé à Dakar le 7 mars 2020 et venant de la France par vol Iberia. M. Sarr qui faisait le point hier a indiqué que la cellule d’alerte a été saisie le 15 mars 2020 et les équipes ont procédé au prélèvement et au confinement du patient. «Le ministère de la Santé effectue la prise en charge des patients hospitalisés au niveau de l’hôpital Fann et à Touba», a assuré Abdoulaye Diouf Sarr. Non sans recommander à tous les Sénégalais de respecter scrupuleusement les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l’action sociale.

A rappeler que le Sénégal a annoncé le lundi 2 mars son premier cas de nouveau coronavirus sur un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal et qui a été mis en quarantaine à Dakar. Après lui, un autre Français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, banlieue parisienne, et venu à Dakar, a été testé positif. Une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février 2020, la femme du vieux de 80 ans se sont rajoutées au nombre de cas confirmés.

Toutefois, au moment où le Peuple sénégalais commençait à penser en avoir fini avec ce virus, un nouveau cas est apparu. Il s’agit d’un «modou-modou» (Ndlr : émigré) sénégalais résidant en Italie. Ce monsieur a contaminé plus de 5 personnes au sein de sa famille pour le moment. C’est dire que le Sénégal est passé d’un cas à 27 cas confirmés de coronavirus en deux semaines seulement, dont 2 guéris.



















Le Quotidien