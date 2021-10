Un nouveau départ pour Thiaroye sur mer

Nous avons tous appris de l’expérience de 2014 avec 14 listes dans la commune, le maire, bien qu’impopulaire, a gagné avec un taux de 17% des suffrages.



Aujourd’hui, le constat est unanime et partagé.

On a l’habitude d’entendre que même les morts, il y’a de cela 50 ans, pourraient rejoindre facilement leurs domiciles, parce que rien n’a changé à Thiaroye sur mer.

Effectivement notre localité manque de tout. Tous les secteurs confondus agonisent.

Les dotations des districts sanitaires ne sont pas honorées à temps par le maire et son équipe.

À Thiaroye Azur, le CEM cohabite avec une école primaire ; des routes impraticables sur toute l’étendue de la commune.



Malgré notre proximité avec la route nationale et la mer, nous sommes inondés chaque année, faute d’assainissement.

L’insécurité règne en maître par défaut d’éclairage public.

Des activités économiques locales loin d’être florissantes à cause d’un marché non attrayant et pourtant ouvert sur la route nationale… J’en passe.



Nous avons besoin d’un consensus fort pour sortir la commune des ténèbres et en faire une ville digne de ce nom.

Regardons nos voisins (sougnouy nawlé lagn) !

À Diamaguene Sicap Mbao, beaucoup de projets sont finalisés ou en cours d’exécution. Nous avons vu la qualité des routes et des canalisations qui y sont réalisées.

À Tivaouane Diacksao, pour ne citer que ces deux localités voisines, nous avons des canalisations et des routes en pavage qui, d’ailleurs, nous a permis d’avoir une partie de Bagdad pavée.



Nous avons besoin d’un conseil municipal de transition qui mettra Thiaroye sur la voie du développement avec des réformes phares et une priorisation des actions.

Il ne s’agira plus d’avoir une majorité mécanique avec des conseillers qui votent, les yeux fermés, tout ce qui est soumis à leur approbation.

Non, c’est fini tout cela !

Il nous faut un conseil municipal représentatif des différents segments de la population de Thiaroye sur mer, et mieux, autour d’un objectif commun, celui de faire de notre terroir communal un lieu accueillant et bon à vivre.



Nous avons besoin d’une forte démocratie dans le conseil.

Chaque décision qui y ressort doit être le résultat d’échanges et de débats lors desquels l’intérêt général aura primé sur tout.

Rendre au conseiller municipal sa liberté d’expression et de pensée afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle.



Nous avons besoin d’avancer ensemble.

Unis, nous vaincrons !



Nous n’avons pas besoin d’individualités encore moins de narcissiques ou de chasseurs de primes.



Elhadji Morane KAIRE

Président du Mouvement Thiaroye Bignou Beug