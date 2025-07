Un orpailleur burkinabè interpellé avec un important stock de drogues et médicaments à Saraya

La brigade territoriale de gendarmerie de Saraya a interpellé, ce lundi 30 juin 2025, Moubarak Kafando, un orpailleur de nationalité burkinabè, en possession d’une importante quantité de stupéfiants et de médicaments illicites. Les pandores ont procédé à son arrestation lors d’une patrouille de routine sur l’axe Saïensoutou-Daloto, après avoir remarqué son comportement suspect devant une cafétéria.



Lors de la fouille du sac du suspect, les gendarmes ont découvert un kilogramme de chanvre indien, ainsi qu’un stock impressionnant de médicaments détournés. Parmi les produits saisis figuraient sept tablettes de Tramaking 225 (70 comprimés), 400 tablettes de Tapentadol (4 000 comprimés) et 60 tablettes de Royal (600 comprimés). Une somme de 290 000 francs CFA a également été confisquée. La valeur totale des substances illicites est estimée à 4 670 000 francs CFA.







Moubarak Kafando est actuellement en garde à vue et fait l’objet de poursuites pour plusieurs infractions, dont la vente illégale de médicaments, la mise en danger de la vie d’autrui, l’exercice illégal de la pharmacie et le trafic de chanvre indien. Les enquêteurs tentent de déterminer l’origine de ces produits et d’identifier d’éventuels complices.



Cette arrestation s’inscrit dans la volonté du ministère de l’Intérieur de combattre le trafic de drogue et le démantèlement des sites d’orpaillage dans la région.











































walf