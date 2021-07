Un pass sanitaire généralisé le 9 août, et un masque qui fait son retour

Le pass sanitaire sera donc étendu aux lieux culturels, transports, et bars et restaurants. De quoi largement ralentir bien-sûr la reprise de l'activité touristique.



"La situation sanitaire jouait de toute façon, dit un employé d'un restaurant à Tourgéville, dans le Calvados, mais là, le pass sanitaire, c'est un coup de marteau supplémentaire. Après, il faut bien agir si on veut que l'épidémie diminue."





Cette cliente déclare : "Je trouve que c'est très bien. Je suis vaccinée aussi deux fois. Je trouve que tout le monde devrait se faire vacciner. C'est un acte citoyen."



Dans beaucoup de zones touristiques, et en pleine période estivale, cette semaine marque le retour du masque obligatoire. Ainsi sur la côte atlantique, de la Vendée à la frontière avec l'Espagne, quasiment toutes les stations balnéaires ont pris à nouveau des mesures restrictives. Selon la préfecture de la Gironde, le taux d'incidence dans ce département atteint 314 cas positifs pour 100.000 habitants, contre seulement 40 il y a deux semaines.



D'autres restrictions n'ont pas été levées, comme dans les Pyrénées-orientales où les bars et les restaurants continuent de fermer à 23h.