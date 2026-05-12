Un pèlerin Sénégalais, âgé de 81 ans, décédé à la Mecque, inhumé à Médine

Dakarposte tient de ses radars fureteurs qu'un pèlerin Sénégalais, répondant au nom de Ibrahima Mbaye, victime de malaise, alors qu'il accomplissait les rites du Hajj , a rendu l'âme à la Mecque.
Aux dernières nouvelles, ce membre du regroupement Rao Peulh, accompagné de son épouse, a été finalement inhumé à Médine.
Dakarposte présenté ses condoléances à sa fratrie biologique éplorée, à son épouse et à l'ensemble de la communauté des pèlerins.
Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!
Aux dernières nouvelles, ce membre du regroupement Rao Peulh, accompagné de son épouse, a été finalement inhumé à Médine.
Dakarposte présenté ses condoléances à sa fratrie biologique éplorée, à son épouse et à l'ensemble de la communauté des pèlerins.
Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!