Un pèlerin Sénégalais, âgé de 81 ans, décédé à la Mecque, inhumé à Médine

Dakarposte tient de ses radars fureteurs qu'un pèlerin Sénégalais, répondant au nom de Ibrahima Mbaye, victime de malaise, alors qu'il accomplissait les rites du Hajj , a rendu l'âme à la Mecque.

Aux dernières nouvelles, ce membre du regroupement Rao Peulh, accompagné de son épouse, a été finalement inhumé à Médine.



Dakarposte présenté ses condoléances à sa fratrie biologique éplorée, à son épouse et à l'ensemble de la communauté des pèlerins.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!