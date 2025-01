Un plan de recrutement de jeunes pharmaciens à l’ARP pour empêcher leur exode

L’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a dévoilé un plan d’action, face à l’exode des jeunes pharmaciens, visant à améliorer leurs conditions de travail et à les inciter à rester au Sénégal.



« Aujourd’hui, de nombreux jeunes pharmaciens, confrontés à des rémunérations peu compétitives (entre 100 000 et 300 000 FCFA par mois) et à une précarité professionnelle accrue, choisissent l’exil. Ils se tournent vers des horizons plus prometteurs, affaiblissant ainsi notre système de santé et compromettant les efforts de développement du secteur pharmaceutique. La fuite de ces compétences menace directement le maintien du NM3, un standard crucial pour la souveraineté pharmaceutique du Sénégal », a indiqué le directeur général de l’ARP, Dr. Alioune Ibnou Abou Talib DIOUF





Selon lui, la mise en place d’une convention collective nationale dédiée aux jeunes diplômés en pharmacie reste au cœur de cette stratégie.



Une convention collective comme levier de rétention



Cette convention, actuellement en négociation, devrait garantir des salaires plus attractifs, une meilleure couverture sociale et des perspectives de carrière plus claires.



« Un tel cadre garantirait des rémunérations minimales compétitives, une couverture sociale appropriée et des perspectives de carrière claires. Plus encore, il favoriserait la stabilité et la fidélisation des pharmaciens, essentiels pour maintenir l’équilibre et la résilience de notre système pharmaceutique », a-t-il ajouté.



Parallèlement, l’ARP prévoit de recruter massivement de nouveaux pharmaciens, notamment grâce à une autonomie financière accrue.



Cinq cents agents, dont une part importante de pharmaciens, devraient ainsi rejoindre l’agence au cours des cinq prochaines années.



Pour assurer une meilleure couverture du territoire, quatre pôles régionaux seront créés à Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor.



Alioune Ibnou Abou Talib DIOUF a annoncé d’autres mesures phares du plan qui incluent notamment la facilitation de l’installation professionnelle à travers la simplification des démarches administratives et réduction des délais pour l’octroi des licences.



Développement des compétences en pharmacovigilance



Il a par ailleurs souligné la nécessité d’inciter à « s’installer en zones rurales » avec notamment « la mise en place de primes et de subventions pour encourager les jeunes pharmaciens à servir dans les régions sous-desservies » et le « renforcement des partenariats public-privé collaboration avec les entreprises pharmaceutiques » pour offrir des opportunités d’innovation et de mentorat.



En outre il a évoqué la préparation à l’atteinte du niveau de maturité 4 (NM4) qui doit passer par le développement des compétences en pharmacovigilance, digitalisation et gestion des approvisionnements.



Selon le Directeur Général de l’ARP, Dr. Alioune Ibnou Abou Talib DIOUF, « le maintien du NM3 et l’atteinte du NM4 ne sont pas uniquement des objectifs techniques. Ce sont des défis humains qui nécessitent une vision partagée et des engagements collectifs. »









































































walf