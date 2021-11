Un policier sauve une jeune femme suicidaire en se jetant à 70 m au-dessus du vide

Ce samedi, à Saint-Brieuc, dans l’ouest de la France, un policier a réalisé un geste héroïque en se jetant à 70 m au-dessus du vide pour sauver une jeune femme suicidaire, rapporte Le Télégramme. Mise hors de danger, la jeune femme de 23 ans a été conduite à l’hôpital par les pompiers.

“Ça s’est joué à quelques secondes”. Un policier des Côtes-d’Armor n’a pas hésité au moment de sauver une jeune femme samedi matin, vers 5h30, sous des trombes d’eau. Alors que la jeune femme était recroquevillée dans un filet de sécurité, à 70 m du sol au niveau du viaduc du Gouët, au-dessus du Légué, le policier est intervenu héroïquement. Le policier a enjambé le garde-corps et grimpé sur le filet, sans protection. “J’avais un pied sur le filet, un autre sur le parapet. J’essayais de lui parler, de la rassurer, mais elle ne répondait pas”, confie-t-il au Télégramme.

Au cours de l’intervention du policier, la jeune femme a reculé de plus en plus, jusqu’à s’asseoir sur la frêle barre métallique, et se préparait à sauter dans le vide. Un pompier attaché à son camion de pompiers a donc rejoint le fonctionnaire sur le filet, qui est normalement installé pour empêcher la chute d’éventuels objets, et non pour supporter le poids de trois personnes.

“Elle commençait à se balancer. Vraiment ça s’est joué à quelques secondes. Il y a juste eu un regard avec le pompier. Et on s’est jeté sur elle. Elle était déterminée, et elle s’accrochait au filet, mais nous aussi on était déterminé. Et je ne l'aurais pas lâchée”, déclaré le policier, qui avait déjà sauvé une habitante piégée dans un incendie en 2017. “Je ne sais pas ce qui l’a amenée là, à vouloir faire ça. Mais elle a l’âge de ma fille, alors je n’avais rien, pas de corde, rien, mais je n’ai pas réfléchi une seconde.”