Un proche du Colonel Doumbouya rassure: " Il n’y a rien d’anormal au palais Mohammed V"

S’agirait-il d’une fausse alerte ? Ou bien d’un épiphénomène qui a été extrapolé ? Alors que des rumeurs les plus folles circulent depuis l’évacuation inhabituelle cet après-midi du personnel civil travaillant au Palais Mohamed V, une source proche du Conseil national du rassemblement pour le développement a apporté des décisions.



« Il n’y a rien d’anormal », confie notre source. Et de préciser : « S’il y a des informations qui méritent d’être commentées, on fera un communiqué ».



Interpelé sur la raison de l’évacuation du personnel civil, notre interlocuteur rétorque : « Le CNRD ne communique jamais sur ce genre d’épiphénomènes, il y a un service d’information et de la communication à la présidence ».



Joint ce soir même un travailleur se trouvant à la présidence a rassuré que tout va bien. « Au moment où je vous parle, je suis au Palais comme ça. Mais il n’y a rien d’anormal. Je suis au bureau », confie ce travailleur de la présidence.



Les mouvements inhabituels enregistrés cet après-midi au palais Mohamed V où Mamadi Doumbouya à ses bureaux et reçoit ses hôtes, ont amplifié les spéculations l’état d’Alpha Condé, reversé le 05 septembre dernier.



