Un proche du Pape contaminé par le coronavirus

Le cardinal Angelo De Donatis, vicaire du pape François pour le diocèse de Rome, est contaminé par le nouveau coronavirus, ont annoncé ses services lundi, ce qui en fait le plus haut religieux catholique touché par cette maladie.



Le cardinal De Donatis, âgé de 66 ans, a été testé positif après s'être senti mal et il a été hospitalisé à Rome.



Ses plus proches collaborateurs ont été placés en quarantaine par précaution, est-il écrit dans un communiqué.



Le pape, chef de toute l'Eglise catholique, est officiellement l'évêque de Rome mais il nomme un vicaire chargé d'administrer effectivement ce vaste diocèse.



François ne semble pas avoir été en contact récemment avec Angelo De Donatis.



Le Vatican a fait savoir samedi que ni le pape ni ses plus proches collaborateurs n'étaient contaminés par le coronavirus, qui a fait 11.591 morts en Italie.