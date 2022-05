Un tailleur arrêté en flagrant délit de vol et en possession de drogue

M. L. B. Dieng croupit en prison pour détention aux fins d'usage de chanvre indien, tentative et flagrant délit de vol.



Tailleur de profession, indique le quotidien L'AS qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mercredi, il s'est introduit dans la maison du sieur O. Sylla.



Constatant que la porte de sa chambre était fermée à clé, poursuit le journal, Dieng tente alors d'ouvrir la chambre du voisin de O. Sylla.



Ayant entendu un bruit, O. Sylla sort de sa chambre pour demander à Dieng d'expliquer les raisons de sa présence dans la maison.



Moment choisi par ce dernier pour tenter de prendre la fuite. Mais, ce ne sera que d'une courte durée. Car il sera alpagué après une course-poursuite dans les rues.



Conduit au poste de police de Grand-Yoff, les limiers trouvent sur lui tout un arsenal dont un téléphone portable, un tournevis, une lampe torche et un cornet de chanvre indien qu’il avait commencé à griller.



Suffisant alors pour qu'il soit gardé à vue avant d'être déféré au parquet pour détention aux fins d'usage de chanvre indien, tentative et flagrant délit de vol.

































seneweb