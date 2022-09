Une Mimi d'embarras, d'incohérences, d'indécision et d'irrésolution...

A l'image de cette dame qui a assez détesté son homme après une rupture au point de lui retourner ses diamants, j'attendais de ma camarade Aminata Touré qu'elle fasse preuve de cohérence, de décision et de résolution en rendant son mandat de député acquis sous la bannière l'Alliance Pour la République, après sa démission- auto-exclusion du parti.

En 2008, Macky SALL dont elle conteste les choix avait, face à l'opération de liquidation politique qui le visait, avait opté de se départir de toutes les fonctions obtenues sous les couleurs du PDS. Il avait démissionné du parti, rendu ses mandats de conseiller municipal de Fatick et de député. Ce qui était une preuve de courage politique et de détermination à tourner la page.



Certaines ruptures sont comme un miroir brisé. Il vaut mieux le laisser se briser que de se blesser en tentant de le réparer.



Mon intime conviction est que l'Apr doit, face à la duplicité et à l'ambiguïté de Mimi, assumer et refuser qu'elle joue les prolongations avec le parti.



Bara Ndiaye

Militant de l'Apr