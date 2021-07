Une attaque de drones visant le président Maduro déjouée

Le président du parlement vénézuélien, Jorge Rodriguez, a affirmé mardi qu'une attaque par drone visant le président Nicolas Maduro avait été déjouée par le gouvernement.

Selon M. Rodriguez, quatre drones ont été déployés le 22 juin contre le président durant une cérémonie d'inauguration d'un nouveau monument commémoratif.



"Quatre drones ont été désactivés par nos services de renseignements et nous allons bientôt savoir qui les a amenés, qui les a commandités et quel était le projet d'assassinat du président et des dignitaires présents lors de l'inauguration", a déclaré M. Rodriguez durant une conférence de presse.



M. Maduro est depuis des années en butte avec le président auto-déclaré par intérim, Juan Guaido, et a régulièrement évoqué des suspicions de projets d'attaques pour renverser son gouvernement, sans jamais fournir de preuves concrètes.