Une de ses employées touchée par le Coronavirus: le Casino Sea Plaza serait-il cachotier ?

Oui une vendeuse du Casino Sea Plaza a aussi été touchée par Coronavirus, mais bizarrement on ne sait pas encore si c’est par stratégie commerciale (éviter d’affoler ses habitués) ou simplement par stigmatisation, mais le Casino semble pour le moment cachotier sur les faits.

Leral qui s’est voulu plus prudent en cette période de floraison des Fake News a eu la confirmation que la Dame touchée officie en tant que vendeuse au rayon charcuterie.



Pourtant c’est à la fois pour informer leurs amis et proches et aussi éviter une stigmatisation, que des personnalités comme Moustapha Guirassy et Aliou Sall ont partagé la nouvelle de leur maladie du Coronavirus. Alors pourquoi ce silence ?



Info à confirmer (encore) ou à démentir, le Casino Sea Plaza dont nous n’avons pas pu joindre un de ses responsables ne manquera pas certainement de réagir…



Du moins nous l’espérons