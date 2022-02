Une délégation menée par Ousmane Sonko présente ses condoléances aux familles des deux conseillers morts par accident

une délégation constituée des présidents de département de Oussouye, Ziguinchor et Bignona Ainsi que des adjoints aux maires de Ziguinchor ( Aida Bodian, Djibril Sonko, Alassane Diedhiou,et Bassirou Coly) des membres de bureau des départements (Upah Mendy pour Ziguinchor, et Amaye Diémé pour Bignona) des conseillers municipaux et départementaux ( Abdou Sané , Marie Binta Badji ,Henri Badiane) des sages de Bignona ( Honorable député Wanding Diémé et doyen Mane )

du Maire de Mangagoulack, accompagné de ses successeurs dont le maire sortant, de quelques responsables politiques ( Ousmane Coly, Amadou Kane Beye,Érick Diedhiou entre autres) s'est rendue ce dimanche 13 février 2022 à Diatock pour au nom du Maire Ousmane Sonko présenter ses condoléances aux familles des victimes de l'accident ayant ôté la vie à deux conseillers municipaux de la commune de Mangagoulack(Departement de Bignona).



Cette marque de solidarité a été très bien appréciée par les familles des victimes...Des prières ont été formulées à l'endroit des disparus...



Des remerciements formulés à l'endroit de la délégation et du maire Ousmane Sonko à l'origine de cette initiative.











































leral