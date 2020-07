Une femme mariée envoie son frère tabasser son amant qui menaçait de...

Une femme mariée et son frère ont été condamnés, hier, à deux ans de prison dont 15 jours fermes, par le tribunal des flagrants des délits de Dakar pour coups et blessures volontaires et vol en réunion.

La dame mariée, qui entretenait une relation extra conjugale, avait envoyé son grand-frère, A. Diallo, tabasser son amant M. F. Diallo.

Selon le journal L'Observateur qui donne l'information, celui-ci menaçait de diffuser ses photos nues sur Facebook.

Absent lors de l’expédition punitive, c’est le frère de l’amant qui va passer un sale quart d’heure entre les mains d’A. Diallo accompagné de ses amis.

Blessé, il se retrouve avec une incapacité temporaire de travail de 18 jours.a