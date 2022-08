Une femme tue la fille de 4 ans de sa rivale avec du poison à rat

La police de l’État de Katsina au nord du Nigeria a arrêté une femme au foyer identifiée comme Aisha Abubakar pour avoir tué la fille de sa rivale âgée de quatre ans et homonyme, Aisha, avec du poison à rat le mardi 17 août.



Selon des habitants de la communauté, Aisha et la mère de la défunte se sont disputées après que cette dernière aie accepté d’être la deuxième épouse de son mari. Elle a décidé de tuer l’enfant pour blesser la mère. Lors de son arrestation, Aisha a déclaré avoir tué la petite fille alors que sa mère était en voyage.



« Sa mère a voyagé et l’a laissée à mes soins, c’est ainsi que j’ai ajouté du poison à rat dans sa nourriture. J’étais amère pendant plus de quatre ans parce qu’avant que mon mari ne prenne la mère de la défunte comme seconde épouse, il m’avait chassée de mon foyer avant qu’on ne se réconcilie plus tard. Je l’ai tuée pour exprimer ma colère et pour punir sa mère et mon mari qui s’étaient entendus pour me traumatiser. », a-t-elle déclaré.



Confirmant l’incident, le porte-parole du commandement de la police d’État, SP Gambo Isa, a déclaré que l’affaire serait portée devant les tribunaux dès que l’enquête sera terminée.

Afrikmag