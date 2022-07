Une jeune dame accuse Ousmane Sonko d’être l’auteur de sa grossesse

C’est par l’intermédiaire d’une de ses copines qu’elle aurait fait la connaissance d’Ousmane Sonko, le leader de Pastef.

Dans une vidéo qu’elle a enregistrée et que nous postons in extenso afin que nul n'en ignore, la jeune femme explique qu’au fur et à mesure qu’ils sortaient ensemble, ils ont fini par avoir des relations sexuelles qui ont fini par une grossesse.

Sonko ne voulait pas que cela s’ébruite il l’a envoyé au Maroc où elle devait séjourner jusqu’à son accouchement. Mais quelques temps après il a quasiment arrêté de s’occuper d’elle. Il ne lui envoyait plus d’argent ou alors très peu. Grâce à une de ses connaissances, la dame a pu rentrer au Sénégal et, depuis lors, Sonko s’est inscrit aux abonnés absents.

Selon la jeune dame, sa mère est morte de chagrin après cet épisode et Sonko ne lui vient plus en aide. Aussi, après avoir hésité pendant longtemps, elle a décidé de poster cette vidéo afin que des bonnes volontés lui viennent en aide pour qu’elle puisse élever correctement son bébé.

