Une partie d'un immeuble s'effondre à la Médina- Voici "Maman", la fille de ...17 ans, décédée sur le coup !

Et l'on reparle de cet effondrement survenu à la rue 39 x 18 ce mercredi dans le vieux fief qui a vu naître tant de sommités (la Médina)!

En exclusivité, dakarposte publie l'image de la fille, à la fleur de l'âge, qui a malheureusement perdu la vie. Il s'agit de "maman" comme on la surnomme affectueusement.

Et, des infos en notre possession, il ressort que c'est la maison familiale de "You 2", qui n'est plus à présenter.

Il nous revient que pas moins de quatre autres personnes sont blessées. Elles sont, au moment où ses lignes sont écrites à l'hôpital Abass Ndao plus connu sous le nom de "Repos Mandel"



Affaire à suivre...





