Une tentative ratée de braquage de banque à Thilogne

Des malfaiteurs ont saccagé, dans la nuit de lundi à mardi, une caméra de surveillance et ligoté des vigiles lors d’une tentative de braquage de l’agence de la CBAO à Thilogne, a appris l’APS de source sécuritaire.



« Les malfaiteurs, au nombre de dix, sont arrivés sur les lieux à bord d’un véhicule 4×4 double cabine et munis d’armes à feu. Ils ont tenté d’entrer dans la banque en essayant de couper les barres des grilles servant de protection à la porte d’entrée principale menant à l’intérieur », a expliqué la même source.





Avant de tenter l’intrusion, ils ont d’abord menotté deux des trois gardes de sécurité en service et détruit une caméra de surveillance située à l’entrée.



Ils ont également tiré des balles en l’air, dérobé le téléphone et le portefeuille d’un garde avant de monter dans leur voiture pour prendre la route en direction d’Ourossogui.



Alertés, des agents de la brigade de gendarmerie des Agnam sont venus faire le constat.

















































Walf