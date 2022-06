Une voiture banalisée garée devant sa maison- L'ancienne ministre, Fatou Tambedou, alerte !

"Chers amis, cette voiture est stationnée depuis 48 heures devant ma maison et on a cherché son propriétaire en vain. Seule information recueillie, certains éléments de Farba Ngom fréquentent le quartier. Ainsi, je prends à témoin l'opinion pour tout ce qui nous arrivera ma famille et moi" alerte , avec images à l'appui, Mme Fatou Tambedou sur le mur de sa page facebook parcouru par un des radars de dakarposte.



Pour rappel, elle est l’ancienne ministre déléguée auprès du ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, chargée de la Restructuration et de la Requalification des banlieues