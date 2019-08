Union des magistrats Sénégalais : Souleymane Téliko reconduit pour 2 ans

Souleymane Téliko a été encore élu président de l’Union des magistrats Sénégalais (Ums) pour un second mandat de 2 ans. Les magistrats lui ont renouvelé leur confiance, ce samedi, lors de leur assemblée générale ordinaire, tenue à Mbour.



Il a obtenu 189 voix devant son adversaire, Mamadou Ndoye, juge à la Cour d’appel de Dakar, qui a obtenu 66 voix.



Élu pour la première fois le 19 août 2017 au premier tour pour un mandat de deux ans renouvelables, Souleymane Téliko est crédité d’un bon bilan.



Il a organisé 16 activités scientifiques et une cérémonie de participation à des travaux de réflexion et d’élaboration de projets de textes. Il a contribué à la création d’une Police d’assurance maladie qui soulage les magistrats et leurs familles, ainsi qu’un mailing groupe dynamique.



Aussi, il a permis la mise à disposition d’un matériel informatique d’une valeur de 40 millions de FCfa à 49 juridictions, dont 5 Cours d’Appel, 37 Tribunaux d’instance et 7 Tribunaux de grande instance.



Souleymane Téliko est aussi considéré comme un magistrat très indépendant. Son dernier bras de fer avec le pouvoir, n’a d’ailleurs pas encore connu son épilogue. Il s’agit de l’affaire des faux médicaments de Touba Bélel.



Pour rappel, c’est le juge Souleymane Teliko, par ailleurs président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), qui avait, lors du procès en appel le 22 juillet dernier, écarté la grâce présidentielle accordée le 3 avril 2019 par le chef de l’État, Macky Sall, au ressortissant guinéen, Mamadou Woury Diallo. Ce dernier avait été condamné à 5 ans dans le cadre de cette affaire. Téliko ne s’est pas limité à cela. Il a lancé un mandat d’arrêt contre la personne graciée par Macky Sall.



Une décision qui a d’ailleurs poussé le parquet général à se pouvoir en cassation pour annuler la décision de Souleymane Téliko.











igfm