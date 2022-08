Unité 17 des Parcelles-Assainies/ Actes contre nature: S. Diouf et son partenaire N. Gueye surpris en pleins ébats sexuels

A l’Unité 17 des Parcelles Assainies, S. Diouf et son partenaire N. Gueye ont été surpris en pleins ébats sexuels. Selon ‘’Libération’’, les voisins ont été réveillés vers 1 heures du matin par des gémissements, venant de la chambre de S. Diouf.



Ainsi, les amants prennent la fuite pour échapper aux lynchages. Interpellé, S. Diouf reconnaît ses penchants et livre aux policiers les noms de ses quatre autres partenaires.



Des préservatifs, du lubrifiant, du maquillage et des perruques ont été saisis dans sa chambre.