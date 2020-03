Unité nationale autour du coronavirus – TEST POSITIF POUR MACKY : Le Président prend une batterie de mesures pour contrer la pandémie – Les religieux et les politiques approuvent son appel

Au Sénégal, les écoles et universités sont fermées à compter d’aujourd’hui pour 3 semaines. Tous les rassemblements sont interdits pour une durée d’un mois sur l’ensemble du territoire national. Ce sont là entre autres mesures prises, samedi, par le président de la République, Macky Sall, visant à enrayer le coronavirus, Covid 19.



L’inquiétude grandit de jour en jour face à la propagation du Covid 19. Pour éviter une contamination généralisée à cause du cas positif détecté à Touba, le président de la République a présenté, samedi, un plan de confinement. En effet, Macky Sall a interdit toutes les manifestations publiques sur l’ensemble du territoire national pour une durée de 30 jours.

Toujours au titre des mesures, le chef de l’Etat a décidé de la suspension des enseignements dans les écoles et universités, pour une durée de 3 semaines, à compter d’aujourd’hui, 16 mars 2020. Les formalités nationales liées aux pèlerinages, pour l’année 2020, aux Lieux saints de l’Islam et de la Chrétienté sont aussi suspendues.

Le président de la République a décidé aussi d’annuler dans les régions les festivités marquant la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de notre pays. En lieu et place du traditionnel défilé civil et militaire, il va présider une cérémonie de prise d’armes dans l’enceinte du palais de la République.

L’Etat s’est engagé au renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Dans le même sillage, la suspension temporaire de l’accueil des bateaux de croisière sur le territoire national est aussi actée.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a pris la décision de renforcer la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés. En fait, Macky Sall dit avoir pris ces décisions sur proposition du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Il avait présidé une réunion d’urgence élargie au Palais présidentiel. Presque tous les segments concernant la lutte contre le Covid-19 y avaient pris part.

Sur les images diffusées à la Télévision nationale, la Rts, on pouvait y voir le Directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye, le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Abdoulaye Sow, etc.

























Le Quotidien