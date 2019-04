Urgent ! Incendie à l'usine Sonacos de Diourbel

Un incendie s'est déclaré ce samedi 6 avril vers 12h à l'usine Sonacos de Diourbel, précisément dans le compartiment destiné au stockage des coques de graines d'arachide.

Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal puisque les soldats du feu ont pu très vite maîtriser les flammes qui commençaient à prendre des hauteurs.

Selon le lieutenant Ibrahima Camara, commandant de la 22ème compagnie des sapeurs-pompiers de Diourbel, les causes du sinistre sont encore inconnues.

Il faut signaler qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et que le vent et la chaleur ont compliqué la tâche des sapeurs-pompiers.