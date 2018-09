Urgent – Audio – Farba Senghor: « Karim Wade panique, Madické est appelé à Doha, mais… »

Farba Seneghor, wia WatshApp n’a pas manqué de charger le clan Wade, Abdoulaye et Karim. Il exhorte aussi Madické Niang à ne pas plier ni courber l’échine car il est dans une logique implacable.

« Madické Niang est appelé à Doha par Me Abdoulaye Wade du fait de la pression de son fils, Karim qui est au coeur de tout cela. Madické est la personne centrale de l’Affaire Karim. Il ne peut plus supporter les mensonges qui font état de la venue de Karim Wade alors qu’il sait que cela n’est pas vrai. Il a rompu les amarres. D’ailleurs Abdoulaye Wade a reculé, prétextant que c’est son entourage qui l’a mené en bateau. Alors qu’en fait d’netourage, c’est uniquement Karim Wade d’autant que les autres ont peur de lui », a expliqué Farba Senghor.



Il poursuit: « tous les autres membres ont lu la lettre envoyée par Madické à Abdoulaye Wade. Karim était mécontent de Madické et pourtant, il m’a toujours dit que Madické Niang ne sera jamais candidat et Oumar Sarr aussi. Deux ans après , j’ai eu raison sur eux et l’email envoyé en est la parfaite illustration. Maintenant, que Madické n’abdique pas car il est dans sa raison. Ils pensent que ceux qu’ils ont chassé vont mourir dans la misère alors qu’ils se trompent lourdement », s’indigne Farba qui dit qu’il n’a rien contre eux, mais la vérité fait mal.