Urgent- Ça dégénère à Colobane

Dakarposte a appris de ses radars, sur le terrain, depuis l'aube, que des inconditionnels de Yeewi Askanwi, sont en train de tout saccager (kiosques Orange Money, ...) non sans brûler des pneus au niveau des rues adjacentes à la Place de l'Obélisque. Les limiers et pandores tentent de les disperser avec des jets de grenades lacrymogènes. Les riverains entre autres curieux peinent à respirer à cause de l'odeur irrespirable des grenades . À qui mieux-mieux, les populations qui logent dans les maisons avoisinantes à la place de l'Obélisque se confinent .