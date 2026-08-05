Urgent / Communauté mouride : Disparition de Sokhna Amy Mbacké, fille de Serigne Mountakha Mbacké

La communauté mouride traverse aujourd’hui une douloureuse épreuve. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu, ce mercredi 5 août 2026, de Sokhna Amy Mbacké, fille du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.



Sa disparition laisse un vide immense et plonge les fidèles dans le recueillement et l'émotion.



En cette circonstance douloureuse, la rédaction de Dakarposte s’associe à la douleur qui frappe la sainte famille de Touba. Elle présente ses condoléances les plus attristées et les plus respectueuses au Khalife général, à la fratrie de la défunte, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté mouride éplorée.



Que le Tout-Puissant, dans Sa miséricorde infinie, accorde à l'illustre disparue Son pardon et l'accueille en Son paradis céleste.