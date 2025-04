Urgent : Demba Ngom, frére de Farba placé en garde à vue

Le frère de Farba Ngom, Demba, est placé en garde à vue à la division des investigations criminelles (DIC). Il est interpellé dans le cadre de l’enquête de la cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).





Pour rappel, la CENTIF occupe une place centrale dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (BC/FT/FP). Ses missions sont à la fois opérationnelles et stratégiques. Au plan opérationnel, la cellule exerce ses missions à travers les principales fonctions suivantes :



La réception des déclarations de soupçon, des demandes d’informations émises par les CRF étrangères, des demandes d’informations transmises par des autorités nationales agissant dans le cadre de la LBC/FT ;



le recueil de toutes informations transmises spontanément ou à sa demande par les cellules de renseignement financier (CRF) étrangères ou par des organismes et services de l’État ;



la transmission d’un rapport au procureur de la République lorsque les opérations financières objet de déclarations d’opérations suspectes mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;



la communication des informations collectées ou traitées à des organismes et services de l’État, dans les limites fixées par la loi ou des restrictions imposées par les structures auprès desquelles elles ont été obtenues ; l’élaboration de rapports périodiques (trimestriels et annuels) sur ses activités































