Urgent – Les combats Balla Gaye 2 vs Bombardier et Papa Sow vs Siteu reportés

Alors que le célèbre promoteur Gaston Mbengue rassurait il y a quelques heures quant à la tenue de son affiche de feu qui devait opposer Balla Gaye 2 à Bombardier dans un combat revanche, ce premier 31 juillet par une sortie poignante, le Gouverneur de Dakar vient de reporter tous les combats de lutte jusqu’à nouvel ordre. « Une décision prise cet après-midi à l’issue d’une rencontre entre l’autorité et les promoteurs Gaston Mbengue, Pape Abdou Fall, Pape Thialiss… », affirme notre source.



Pourtant, Gaston Production avait bien annoncé le huis-clos partiel du combat entre le Lion de Guédiawaye et le B52 avec seulement 5.000 places disponibles le jour du combat à l’arène nationale. Mais au rythme où va la fureur de la pandémie à Covid-19, la décision de surseoir les activités sportives n’tait qu’une question de temps. Un coup dur pour les lutteurs qui n’étaient plus qu’à quelques jours de leur face-à-face tant attendu.



Toutefois, notre source précise que le Gouverneur aurait demandé aux promoteurs impactés par cette nouvelle de choisir et que ces derniers auraient choisi le report des combats au lieu de leur tenue sans public. « Les promoteurs ont été demandé par le gouverneur de choisir entre le report de leurs combats jusqu’à nouvel ordre ou de les organiser à huis clos. Ils ont finalement opté la première option soutenant que le délai ne leur permet pas d’organiser un combat de lutte sans public. »



A l’instar de cette grosse affiche, l’autre choc qui devait aussi opposer Papa Sow à Siteu est évidemment reporté après la décision du Gouverneur de Dakar. Les voix de l’arène ne vont pas tarder à réagir à cette décision administrative.







