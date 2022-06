Le verdict vient de tomber. Le depute Déthié Fall et membre de l’opposition vient d’être libéré après avoir être reconnu coupable de participation à une manifestation interdite et condamné à 6 mois assortis de sursis avec une amende de 100.000 F Cfa par le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Tous les autres prévenus, à savoir la députe Mame Diarra Fam, Amadou Ba de Pastef et Cie sont aussi libérés.

