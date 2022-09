Le lion égaré qui traînait sur l'axe Bembou-Sabodala a repris service très exactement entre Bembou et Massa Massa axe Bembou et Khossanto. Pour rappel, la présence de ce lion avait été déjà signalé depuis l'année dernière, avant qu'il ne disparaisse des radars. Des photos prises hier et aujourd'hui confirme bien son retour sur cet axe...

































dakaractu