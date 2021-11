Urgent/Scat Urbam: Une femme poignarde ses jumeaux et sa mère

Une tragédie familiale secoue le quartier Scat Urbam. Une femme a poignardé ses jumeaux et sa propre mère. Les enfants qui sont entre la vie et la mort sont admis en soins intensifs à l’hôpital. Idem, la maman de la mise en cause est dans un état critique.



Le drame a eu lieu hier tard dans la nuit. Elle a pris un couteau qu’elle a aiguisé avant de poignarder ses enfants et sa propre père.



Selon nos informations de Rewmi, la mise en cause ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Elle est internée actuellement à l’hôpital Fann.























































leral