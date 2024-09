Ursula von der Leyen dévoile la nouvelle équipe de commissaires européens

Les négociations et les tractations auront duré jusqu'à la toute dernière minute. Ursula von der Leyen a finalement dévoilé ce mardi matin son équipe de commissaires européens et les portefeuilles qu'elle leur demandera de diriger au cours des cinq prochaines années.



L'équipe d'Ursula von der Leyen reste pour l'instant virtuelle : chacun des commissaires devra, dans les semaine à venir, être officiellement nommé par le Parlement européen.



En attendant, la présidente de la Commission décrit son nouveau collège de commissaires comme ayant une structure "allégée" et plus "interactive et interconnectée".



Le futur collège de commissaires européens compte onze femmes et seize hommes.



Au lendemain de la démission du commissaire français Thierry Breton, Ursula von der Leyen nomme Stéphane Séjourné vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, commissaire chargé de l'industrie, des PME et du marché unique.



Stéphane Séjourné est ministre des Affaires étrangères du gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal et il compte parmi les proches d'Emmanuel Macron.





L'Italien Raffaele Fitto, membre du gouvernement nationaliste de Giorgia Meloni,** est nommé vice-président exécutif chargé de la cohésion et des réformes, commissaire chargé de la politique de cohésion, du développement régional et des villes.





La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a été l'une des premières à réagir en estimant que son pays retrouvait "un rôle central" au sein de l'UE.



Dans le contexte de la guerre en Ukraine et face à la menace russe, Ursula von der Leyen a choisi l'ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius pour les affaires de Défense et les dossiers liés à l'espace



Double symbole, l'ancienne Première ministre d'Estonie Kaja Kallas est nommé vice-présidente exécutive pour la politique étrangère et de sécurité et Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de défense.



Kaja Kallas s'est distinguée pour son intransigeance avec la Russie de Vladimir Poutine. Le nom de l'ancienne avocate de 47 ans figure sur un avis de recherche de la police russe.





La liste des commissaires

Autriche - Magnus Brunner - Commissaire aux affaires intérieures et à la migration



Belgique - Hadja Lahbib - Commissaire à la préparation et à la gestion des crises



Bulgarie - Ekaterina Zaharieva - Commissaire chargée des start-ups, de la recherche et de l'innovation



Croatie - Dubravka Šuica - Commissaire pour la Méditerranée



Chypre - Costas Kadis - Commissaire à la pêche et aux océans



République tchèque - Jozef Sikela - Commissaire aux partenariats internationaux



Danemark - Dan Jørgensen - Commissaire à l'énergie et au logement



Finlande - Henna Virkkunen - Vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, commissaire chargée des technologies numériques et des technologies d'avant-garde



Allemagne - Ursula von der Leyen - Présidente de la Commission européenne



Grèce - Apostolos Tzitzikostas - Commissaire pour le transport durable et le tourisme



Hongrie - Olivér Várhelyi - Commissaire à la santé et au bien-être animal



Irlande - Michael McGrath - Commissaire chargé de la démocratie, de la justice et de l'État de droit



Lettonie - Valdis Dombrovskis - Commissaire chargé de l'économie et de la productivité, de la mise en œuvre et de la simplification



Luxembourg - Christophe Hansen - Commissaire à l'agriculture et à l'alimentation



Malte - Glenn Micallef - Commissaire chargé de l'équité intergénérationnelle, de la culture, de la jeunesse et du sport.



Pays-Bas - Wopke Hoekstra - Commissaire au climat, à la croissance nette zéro et à la croissance propre, également responsable de la fiscalité.



Pologne - Piotr Serafin - Commissaire au budget, à la lutte contre la fraude et à l'administration publique.



Portugal - Maria Luis Alburquerque - Commissaire en charge des services financiers et de l'Union de l'épargne et de l'investissement



Roumanie - Roxana Mînzatu - Vice-présidente exécutive chargée des personnes, des compétences et de la préparation, commissaire chargée des compétences, de l'éducation, des emplois de qualité et des droits sociaux



Slovaquie - Maroš Šefčovič - Commissaire au commerce et à la sécurité économique, aux relations interinstitutionnelles et à la transparence



Slovénie - Marta Kos - Commissaire à l'élargissement, également responsable du voisinage oriental et de la reconstruction de l'Ukraine.



Espagne - Teresa Ribera - Vice-présidente exécutive pour une transition propre, juste et compétitive, Commissaire à la concurrence



Suède - Jessika Roswall - Commissaire chargée de l'environnement, de la résilience de l'eau et d'une économie circulaire compétitive