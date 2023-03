Usurpation d'identité : Il se fait passer pour le fils de Serigne Mountakha Mbacké et menace le dieuwrigne de Sébikotane

Le dieuwrigne de Serigne Moustapha à Sébikotane, conformément à la recommandation du khalife général des mourides, a déguerpi les tenanciers de cantine et autres tabliers de la devanture de la grande mosquée de la localité.



Mais il restait une vendeuse sur place. Dieuwrigne Baye Gora lui avait même payé une bâche, compte tenu de sa condition sociale. Mais pour ne pas faire dans la discrimination, il lui a donné un délai, le temps qu’elle trouve un autre lieu pour son commerce. Des indiscrétions lui ont fait savoir que le dieuwrigne de Serigne Touba à Sébikotane a pris la décision de brûler ses bagages, si jamais elle n’obtempère pas. De bouche à oreille, la situation a pris une autre tournure avec un appel téléphonique que le Dieuwrigne Baye Gora a reçu le samedi.



Au bout du fil, un homme se faisant passer pour le fils de Serigne Moustapha, menace le vieux et lui reproche d’avoir eu une attitude radicale avec la femme. Le monsieur qui venait d’être assommé par la nouvelle est tombé en transe, après avoir essayé de nier qu’il n’avait jamais pris cette décision. Sa famille, touchée par la situation, était aussi dans tous ses états. Le numéro privé qu'il utilisait avait été identifié et a révélé qu' il ne s’agit pas du fils de Serigne Mountakha. Il a été identifié comme étant S. S. Niang. Il est d’ailleurs convoqué cet après-midi à la gendarmerie de Sébikotane. La fille du représentant du khalife, interpellée sur la question, a invité les fidèles à plus de prudence, parce que des personnes malintentionnées se cachent derrière la famille religieuse pour mettre en mal les populations.







































seneweb