Usurpation de fonction : Deux faux médecins coréens arrêtés à Mbour

C. Lee et J. Han, deux Coréens qui se faisaient passer respectivement pour un masseur anesthésiste et un dentiste, ont été arrêtés à Mbour.

À en croire le journal L'Observateur qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, ils seront déférés, ce lundi, au parquet pour exercice illégal de médecine.

Ils ont été interpellés suite à une consultation dentaire effectuée sur une dame et qui a mal tourné. Ils ont été démasqués par le dentiste au district sanitaire de Mbour Tefess.

Ce dernier, après avoir consulté la dame, s'est rendu à la clinique des Coréens se présentant comme un patient. Il va découvrir, en réalité, que ces Coréens n'étaient pas de vrais dentistes.

Muni de toutes les preuves, il saisit la gendarmerie de Saly qui va mener une enquête, laquelle a finalement abouti à l'arrestation des faux toubibs.