Usurpation de fonction : il se fait passer pour un agent de la SU et confie au juge avoir agi en bon policier.

Prévenu dans une affaire d’usurpation de titre, le mis en cause, kinésithérapeute de fonction, a agi en appréhendant 2 présumés voleurs avant de joindre au téléphone les vrais hommes de tenue sans se douter une seule fois qu’il sera démasqué par ces derniers. Il est arrêté au même moment que les présumés voleurs et traduit, ce 15 février, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Interrogé par les policiers, Serigne N. Sèye s’est présenté comme un agent de la sûreté urbaine (SU) et ferait partie de la 41ème promotion de la police nationale. Dans les débats d’audience, il ressort qu’une perquisition effectuée dans son véhicule a permis de mettre la main sur un teaser électrique et un pistolet.



Devant la barre des flagrants délits, le mis en cause a reconnu les faits et a expliqué en être à sa quatrième intervention.



« Je suis kinésithérapeute. J’utilise le matériel trouvé dans mon véhicule pour mes interventions. Pour les 2 voleurs, je suis intervenu en bon policier », a-t-il expliqué à la cour.



Dans les plaidoiries de la défense, le présumé usurpateur est présenté par ses conseils comme une personne qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales.



« Je vous ai remis un certificat médical de mon client. Il est suivi régulièrement à l’hôpital pour des troubles psychiques », souligne l’un des avocats.

« Le médecin parle de troubles mentaux chroniques. C’est un élément objectif qui prouve que lorsqu’il posait son acte, il ne jouissait pas de toutes ses facultés cognitives », a poursuivi la robe noire.



« La question à laquelle le tribunal devra répondre c’est de savoir si sa place est en prison ou chez le médecin ? », s’est interrogé son collègue de la défense qui plaide pour sa relaxe.



Cette thèse n’aura aucun impact sur le réquisitoire du maitre des poursuites pour lequel, le prévenu a reconnu avoir usurpé une fonction qui n’est pas la sienne.



Si le juge suit le réquisitoire du procureur, Serigne N. Sèye sera déclaré coupable et condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme.



L’affaire a été mise en délibéré au 22 février prochain…