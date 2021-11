VASTE ​CHAMBOULEMENT ANNONCÉ À LA MAGISTRATURE : Le remplaçant du Doyen des Juges, entre autres nominations, connus aujourd'hui

C'est notre confrère Libération qui a vendu la mèche. En effet, sur convocation de la présidence, le Conseil supérieur de la magistrature se tient à la Présidence de la République.



Dakarposte a appris de bonnes sources qu'il est prévu un pré-conseil à 15h puis le conseil tant attendu qui démarre à 18h.



Reporté une fois, le Conseil Supérieur de la Magistrature devrait permettre de pourvoir plusieurs postes vacants.



C’est le cas du premier cabinet du tribunal hors classe de Dakar qui n’a pas d’occupant depuis le décès du juge Samba Sall. Aussi, d'autres nominations sont attendus notamment au niveau de la région de Thiès etc...



"Je vous dis, beaucoup de changements et non des moindres seront opérés par le chef de l’Etat à l'issue de ce conseil très attendu" consent à nous souffler une source



Les prochaines heures nous édifieront bien