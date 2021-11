VASTE COUP DE FILET DE LA GENDARMERIE DANS LES QUARTIERS CHAUDS DE DAKAR

La Gendarmerie nationale a engagé régulièrement d’importants moyens pour effectuer des opérations de sécurisation dans la capitale, notamment dans les zones criminogènes. L’objectif étant de « renforcer le sentiment de sécurité des citoyens à travers une offre sécuritaire de proximité qui favorise une interaction positive avec les résidents, les autorités locales administratives, religieuses et coutumières ».



Ainsi, à Dakar, au cours du dernier trimestre, plusieurs localités comme Hann Bel Air, Maristes, Cité Mermoz, Ouakam, Almadies, Ngor, Yoff, Rufisque, Mbao, Keur Mbaye Fall, Keur Massar et Tivaouane Peulh ont été visités. « Les résultats enregistrés témoignent de la pertinence de ces opérations dont l’impact infléchit considérablement la perception de l’insécurité auprès des populations », s’est réjouie la Gendarmerie nationale. Elle informe à cet effet qu’au total, cent quatre-vingt-treize (193) personnes dont quatre (04) femmes ont été interpellées, pendant cette période, pour diverses infractions : exploitation illégale d’hydrocarbure, de débits de boisson, prostitution, usage et trafic de chanvre indien entre autres.