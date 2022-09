VDN 3 à DAKAR- Un camion de ramassage d'ordures fait une chute spectaculaire du pont

Comme vous le voyez sur ces images, dakarposte est en mesure de révéler qu'un camion de ramassage d'ordures, qui roulait sur le pont de la VDN 3, a brusquement fait une sortie de route.

Le véhicule poids lourd, comme on dit, a défoncé, ce dimanche, la balustrade avant de basculer dans le vide. Qu'est ce qui a causé le dérapage subit de la voiture en question? Le chauffeur a t'il été victime de la chaussée glissante à cause des pluies torrentielles, d'une visibilité affaiblie ou d'une défaillance du système de freinage … ? Nos langues au chat.



En tous les cas, avec la pluie, les risques d’accidents sur la route sont plus élevés. Adapter sa conduite en cas de pluie est donc primordial !



Pour le moment, nous ignorons le bilan de cet accident spectaculaire.



Aux dernières nouvelles, des moyens de levage sont engagés pour dégager le véhicule et réparer les dégâts sur le pont.







