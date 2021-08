VÉLINGARA : un adolescent se pend dans la commune de Pakour.

Un adolescent s’est donné la mort par pendaison mardi dernier dans le village de Marewé Malang de la commune de Pakour, département de Vélingara.

Il s’est pendu à la suite d’une histoire banale de pâturage familial. Ainsi, il aurait refusé de tenir le bétail au pâturage après avoir terminé son tour de cinq jours.



Ainsi, un autre jeune de la famille amènera le troupeau paître. C’est ensuite qu’il se dirige vers le champ d’à côté pour désherber et au même moment, il se voit interdire de continuer son travail par le maître de maison. Et cela va lui servir de prétexte pour tromper la vigilance de son père et aller se pendre à un arbre, selon notre source.



Mis au courant, les gendarmes se sont rendus sur les lieux du drame pour constater les faits. C’est après que le corps sans vie du jeune garçon a été transporté au centre de santé de Vélingara pour autopsie. Il a été inhumé le même jour. Actuellement, les populations se posent mille questions sur la mort subite et tragique de ce jeune garçon...