VERS L’INTERDICTION DE LA VENTE DE CIGARETTES DANS LES BOUTIQUES

La révélation est de taille. Elle est faite par le Dr Oumar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac. Interrogé par Iradio (90.3) à l’occasion de la journée mondiale anti tabac, il a déclaré que le Sénégal tend vers l’interdiction totale de la vente de cigarettes dans les boutiques, comme il l’a déjà fait pour le pain. Il révèle que ce décret va renforcer les dispositions de la loi antitabac du 28 mars 2014. « Il y a un projet de décret qui permettra de sortir définitivement le tabac des boutiques. Le tabac est vendu dans les boutiques au Sénégal. Ce qui fait qu’il est très accessible pour les enfants. Aujourd’hui, la priorité, pour compléter l’application de la loi, c’est de sortir le tabac des boutiques comme, il y a un mois, le Gouvernement l’a fait pour le pain. On a ce projet de décret qui est au niveau du secrétariat général du gouvernement et on entend son adoption », a informé Dr Ba.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a été interpellé sur la question lors de son passage à l’émission du Jury du dimanche. Il a reconnu que des propositions de ce genre sont faites par ceux qui luttent contre le tabac. Cependant, il précise qu’il ne parlera pas d’interdiction de la vente de cigarettes dans les boutiques mais plutôt d’une organisation de la distribution. « Le terme interdiction me pose problème. Je parlerai plutôt de régulation », a soutenu le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui indique que le Sénégal est champion dans la lutte contre le tabac.



Emedia.sn