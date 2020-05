VIDÉO - CASTORS : VÉHICULE PREND FEU EN PLEINE CIRCULATION

Cet après-midi à Castors, une citadine a pris feu en plein circulation. Mais, plus de peur que de mal pour la conductrice, qui a rapidement bénéficié du secours des passants et autres riverains. Sable, extincteurs, coup de main, rien n’a été laissé au hasard pour tirer la voiture des flammes et éteindre celles-ci. Quand la solidarité opère...