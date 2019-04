(VIDÉO) CHEIKH BASS À DAROU : « Entre Serigne Touba et Mame Thierno, il y avait un amour spirituel d'une ferveur incommensurable »

À l'occasion du magal de Darou Moukhty commémorant les retrouvailles entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba au retour d'exil de ce dernier après 7 ans d'absence, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est rendu dans la cité religieuse et principalement chez Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye. Un moment solennel qu'il a mis à profit pour revenir sur les excellentes relations qu'entretenaient les deux hommes de Dieu. Pour lui, ce fut des relations d'amour spirituel et de confiance fraternelle. Dans son discours, le Mbacké-Mbacké dira tout le bonheur qu'il a eu à recevoir le porte-parole du Khalife Général des Mourides chez lui, avant de servir un témoignage à son endroit. « Vous avez fait don de votre vie à Serigne Touba. Vous ne respirez que pour lui et ne fonctionnez que pour sa communauté... »